Football : Le Liverpool FC pourrait bientôt changer de main

Le média en ligne The Athletic avait indiqué peu avant que les banques Morgan Stanley et Goldman Sachs avaient été mandatées pour rechercher des investisseurs.

Valeur estimée à plus de 4,5 milliards d'euros

Dans un communiqué FSG s'était montré assez vague. «FSG a souvent reçu des marques d'intérêt de tierces parties qui souhaitent devenir actionnaires de Liverpool. FSG a déjà dit auparavant que si les bons termes et les bonnes conditions lui sont présentés, nous envisagerions de nouveaux actionnaires», a expliqué le groupe qui contrôle également l'équipe de baseball des Boston Red Sox. «FSG reste totalement engagé pour assurer le succès de Liverpool, à la fois sur et en dehors du terrain», a-t-il encore ajouté.

FSG avait sauvé Liverpool de la faillite en 2010 en le rachetant pour 340 millions d'euros. Il a depuis investi plus de 200 millions d’euros dans la rénovation et l'extension du stade d'Anfield Road (7000 places supplémentaires sont actuellement construites pour porter la capacité à 61’000 places au début de saison prochaine), ainsi que dans la construction d'un nouveau centre d'entraînement, faisant exploser les revenus commerciaux et la valeur du club estimée aujourd'hui à plus de 4,5 milliards d'euros.