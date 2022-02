France : Le livre de Cyril Hanouna fait un flop

«Ce que m’ont dit les Français», coécrit avec le journaliste Christophe Barbier ne rencontre pas le succès escompté par la maison d’édition de l’animateur de C8.

Cyril Hanouna animateur et producteur cartonne, mais on ne peut pas en dire autant de Cyril Hanouna auteur. «Ce que m’ont dit les Français», livre qu’il a coécrit avec le journaliste français Christophe Barbier fait un gros flop. Malgré une campagne de promotion intensive entre plateaux télé, studios radios et réseaux sociaux, le bouquin sorti le 6 octobre 2021 dans lequel Baba, surnommé HP par son ex, évoque sa vision de la France ne s’est vendu qu’à 7’100 exemplaires, selon les chiffres arrêtés le 16 janviers 2022 et rapportés par toutelatele.com