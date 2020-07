Etats-Unis

Le livre de la nièce de Donald Trump sortira en français en octobre

La version en langue de Molière de l’ouvrage de Mary Trump sera disponible également en Suisse sous le titre «Trop et jamais assez». Le livre est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon aux Etats-Unis.

Intitulé «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» en anglais, le livre est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon aux Etats-Unis, juste devant le livre de l'ex-conseiller à la sécurité John Bolton, paru en juin, également très critique envers Donald Trump.