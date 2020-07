États-Unis

Le livre de la nièce de Trump sortira plus tôt que prévu

Robert Trump, frère de Donald , avait essayé de le bloquer en justice, arguant qu'il violait un accord de confidentialité que cette nièce de 55 avait accepté en lien avec l'héritage de Fred Trump, père du président. En vain. Il sortira le 14 juillet.

L'annonce de la sortie de ce livre – intitulé «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde», en français) – a déclenché une bataille juridique à près de quatre mois de la présidentielle américaine.