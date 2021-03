Culture : Le Livre sur les quais aura bien lieu en septembre

La manifestation culturelle a confirmé mardi que son édition 2021 aurait lieu du 3 au 5 septembre à Morges, en présence des auteurs et du public.

Le Livre sur les quais sera fidèle au rendez-vous en septembre sur les quais de Morges, comme l’année dernière (photo), et ce malgré la pandémie de coronavirus. Florian Cella/24 heures

L’édition 2021 du Livre sur les quais aura bien lieu. En présence des auteurs – limités à 150 invités – et du public. La manifestation investira le bord du lac à Morges le week-end du 3 au 5 septembre prochains. Elle proposera, comme chaque année, des rencontres, des croisières, des performances scéniques et des séances de dédicaces, confirment les organisateurs dans un communiqué.

L’équipe d’organisation, qui se dit confiante quant à l’évolution de la pandémie de coronavirus d’ici à septembre, affirme concocter «une édition singulière, adaptée à la situation sanitaire», et élaborer «un concept compatible avec le virus».

Cette édition sera donc limitée à 150 auteurs invités et les capacités et la configuration des lieux seront repensées. La manifestation confirme sa volonté de créer des espaces de dédicaces et de maintenir une tente librairie. La programmation à destination des familles et des enfants sera, elle, renforcée grâce à la

mise en place d’un espace jeunesse.

«Après le succès et le maintien de la 11e édition, nous avons bon espoir d’offrir à nouveau au public et aux invités un week-end littéraire convivial qui allie qualité de programmation, accueil des autrices et auteurs et sécurité des festivaliers», explique la directrice Fanny Meyer.

Sous la présidence de Javier Cercas

Ce 12e Livre sur les quais sera présidé par l’écrivain espagnol multirécompensé Javier Cercas, auteur des «Soldats de Salamine», d’«Autopsie d’un instant», de «L’Imposteur» ou encore du «Monarque des ombres». À Morges, il présentera son nouveau roman «Terra Alta», une enquête policière en Catalogne après les attentats meurtriers d’août 2017, qui a remporté le prestigieux prix Planeta.

«C’est un immense plaisir et honneur d’accueillir Javier Cercas au sein de notre manifestation. C’est une figure majeure de la scène littéraire internationale. Sa voix précieuse, engagée et généreuse nous permettra de contribuer à la diversité et la richesse de la programmation», commente Adélaïde Fabre, directrice artistique.

Pays-Bas à l’honneur

Créées par Olivier Cohen, les éditions de L’Olivier, qui fêtent leurs 30 ans cette année, seront mises à l’honneur lors de la manifestation morgienne à travers des événements et la présence de plusieurs autrices et auteurs emblématiques de la maison.

À noter que l’hôte d’honneur de cette édition sera les Pays-Bas. L’occasion pour le public suisse de découvrir la littérature néerlandophone souvent méconnue avec le soutien de la Fondation néerlandaise des Lettres et de la critique littéraire et autrice, Margot Dijkgraaf. Une dizaine d’invités seront à découvrir, notamment Anna Enquist, Arnon Grunberg, Adriaan van Dis ou Niña Weijers.