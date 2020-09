Morges (VD) : Le livre sur les quais se conclut sur une «note positive»

La 11e édition du festival Le livre sur les quais à Morges a réuni une centaine d’auteurs ce week-end sur la rive du lac Léman. Les organisateurs ont salué l’enthousiasme du public malgré la pandémie de Covid-19.

Plus de 100 auteurs et de nombreux visiteurs étaient présents au Livre sur les quais à Morges (VD) malgré des contraintes sanitaires importantes.

Une centaine d’auteures et auteurs sont venus lancer la rentrée littéraire 2020 sur les bords du lac Léman. L’écrivain anglais Jonathan Coe, le philosophe français André Comte-Sponville ou la Jurassienne Elisa Shua Dusapin faisaient partie des têtes d’affiche. Cette année, c’est l’écrivaine française Camille Laurens qui présidait le festival littéraire.

«Après trois jours de richesse artistique, Le livre sur les quais se clôt sur un bilan réjouissant. Les organisateurs saluent l’enthousiasme d’un fidèle public friand de découvertes et de littérature malgré la pandémie», écrivent-ils dimanche après-midi dans un communiqué.

«Il fallait oser maintenir cette édition et repenser par trois fois son concept pour respecter les mesures sanitaires, mais nous l’avons fait», confie Fanny Meyer, la directrice générale de la manifestation. «Certes, il y a eu les masques, il y a eu les gestes barrières, mais ce qui compte, c’est que le festival ait eu lieu et que notre public ait pu rencontrer des auteurs», ajoute-t-elle.

Une septantaine d’événements

Au total, plus de 70 événements ont eu lieu de vendredi à dimanche sur les quais morgiens: séances de dédicaces, entretiens, discussions, performances, lectures musicales et croisières. «Le public masqué et tracé était au rendez-vous», estiment les organisateurs. L’essentiel du programme était en accès libre, mais sur inscription obligatoire, crise du coronavirus oblige.