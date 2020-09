Suisse : Le lobby de l’environnement gagne en influence

Les organisations suisses actives dans la défense de l’environnement disposent d’une bonne assise financière, qui leur permet de mener à bien leur mission.

Le lobby de l’environnement est désormais une force largement soutenue et étonnamment forte financièrement, relève le journal. Les quatre grandes ONG WWF, Pro Natura, Greenpeace et l’ATE, comptent à elles seules 680’000 membres. Elles collectent plus de 100 millions de francs par an, dont une grande partie provient des cotisations des membres et de dons.

Avec 46 millions de francs, les coffres du WWF sont plus de deux fois plus remplis que ceux de l'organisation patronale suisse Economiesuisse ou celles des paysans.