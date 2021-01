États-Unis : Le lobby des armes NRA se déclare en faillite

Le puissant lobby américain des armes, National Rifle Association (NRA), a annoncé vendredi s’être déclaré en faillite afin de geler des poursuites judiciaires dans l’État de New York.

La NRA et une de ses filiales ont ouvert une procédure dite de «chapitre XI» devant un tribunal des faillites du Texas, afin d’assurer son avenir «libre de l’environnement politique toxique de New York», a écrit son influent patron Wayne LaPierre dans un courrier à ses adhérents.

L’État de New York avait porté plainte en août contre la NRA, M. LaPierre et trois autres hauts responsables, accusés d’avoir utilisé les contributions de leurs adhérents comme «leur propre tirelire». La procureure générale de New York, la démocrate Letitia James avait nié toute motivation politique, tout en reconnaissant que cette plainte pourrait conduire à la dissolution de la NRA.