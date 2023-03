Agriculture et climat: Le lobby paysan impose sa loi au Parlement

Mais la droite du Parlement a fait bloc derrière les positions du monde paysan bien représenté à Berne. Markus Ritter (C/SG), président de l’Union suisse des paysans, a prévenu que si le Parlement suivait les propositions de la gauche et des vert’libéraux, les agriculteurs devraient supporter des coûts supplémentaires et des baisses de recettes «de 500 à 600 millions de francs par an».

Invitation à la campagne

Des mesures déjà en route

Guy Parmelin a contesté le fait que la Confédération ne se préoccupait pas d’une agriculture plus propre et durable. Il a cité la nouvelle exigence de 3,5 pour cent de surface des terres assolées pour la biodiversité et du train d’ordonnances pour une eau potable propre. Dans le domaine des produits phytosanitaires, il a relevé la réduction des risques de 50 pour cent d’ici 2027, l’interdiction des produits phytosanitaires avec un potentiel de risques élevés, les mesures contre les lessivages et la dérive. L’agriculture doit également réduire les pertes d’azote et de phosphore de 20 pour cent d’ici 2030. «Dire que le projet que vous traitez a été expurgé de tous les éléments en matière de protection des eaux, de protection de l’environnement et de protection de la nature, c’est clairement faux».