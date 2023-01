L’association des Turcs de Lausanne ciblée par des tags

Renens (VD) : Le local de l’association des Turcs de Lausanne recouvert de tags haineux

Le local de l’association des Turcs de Lausanne, situé à Renens, a été la cible de vandales dans la nuit de mercredi à jeudi. «La personne en charge de l’ouverture a été très choquée ce matin», partage un membre du comité. Et pour cause, la devanture de ce lieu de rencontres a été recouverte de tags et d’appel à la haine envers le peuple turc. «Cela a sûrement un rapport avec la tuerie de Paris», continue-t-il, quelque peu décontenancé. Le 23 décembre, trois Kurdes y ont en effet été assassinés par balles devant un centre culturel, ravivant les tensions autour de cette minorité. «Ce qui est désolant, c’est que ce lieu est un endroit de culte (ndlr: une mosquée est située au premier étage) et que des gens habitent dans ce bâtiment.»