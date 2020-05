Le local d’injection séduit, mais ne résout quasi rien

43 commentaires

L'espace commentaires a été déactivé

Brace Forimpact 11.05.2020 à 05:28 Je ne comprends pas pourquoi l'argent durement gagné de mes impôts devrait payer ce de genre de chose abjecte qui ne fait que perdurer la même situation? Je travaille et on m'en prend une partie pour financer des drogués? On est sur quelle planète là? Si vous voulez, Elon Musk vend des tickets pour Mars!

Une habitante du quartier 11.05.2020 à 05:25 Pas étonnant, ces centres sont le désaveu de l'incompétence des politiciens de gauche: plutôt que condamner et expulser les dealers et donner des amendes aux consommateurs, on crée des zones de non droit, par capitulation ou idéologie. A quand des zones où on pourrait voler ou tuer? Fermez ce scandale coûteux et honteux et faites votre boulot sur le plan pénal