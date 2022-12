Suisse : Le logiciel WinBiz toujours loin du compte

Sur sa page LinkedIn, l’entreprise romande revendique 100’000 utilisateurs et 800 fiduciaires.

Les clients du logiciel de comptabilité romand Winbiz Cloud perdent patience alors que le bouclement annuel approche. Ils attendent depuis le 21 novembre de pouvoir retrouver un service fiable avec l’intégralité de leurs données. Mercredi à 20 heures, la société assurait avoir migré le 83% de ses clients sur les serveurs de Swiss Cloud, son nouveau partenaire, et mobilisé ses équipes «jour et nuit». La société avait dit au préalable travailler à «une vitesse de croisière de plus de 1000 entreprises ajoutées par 24 heures». Au total, il y aurait eu selon WinBiz 8700 sociétés concernées par la panne de la version cloud du logiciel de comptabilité victime collatérale de la cyberattaque de son hébergeur.