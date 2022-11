Football : Le Los Angeles FC au sommet de la MLS pour la première fois

Les Californiens ont enlevé une finale dingue, aux tirs au but face à l’Union de Philadelphie (4-3), pour s’offrir le championnat nord-américain.

Si l’équipe de Pennsylvanie a fini par craquer mentalement dans la séance fatidique, ses trois premiers tireurs n’ayant pas mis le ballon au fond des filets, contrairement à Denis Bouanga, Ryan Hollingshead et Ilie Sanchez, c’est parce que quelques instants plus tôt, Gareth Bale lui a fait remettre le champagne au frais.

Le Gallois, guère utilisé depuis son arrivée en Californie cet été, mais qui venait d’entrer en jeu à la place de l’autre star de l’équipe, le Mexicain Carlos Vela, a placé une tête égalisatrice après huit minutes dans les arrêts de jeu de la prolongation. De quoi sauver son équipe, qui venait quatre minutes plus tôt d’encaisser le but du 3-2 par Jack Elliott. Le stoppeur de Philly s’offrait là, sans le savoir encore, un doublé pour rien, puisqu’il avait égalisé à 2-2 à la 85e minute, totalement oublié au second poteau par la défense adverse.