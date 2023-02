Gimel (VD) : «Le loup a attaqué à l’endroit où mes enfants jouent durant la journée»

Coup de chance pour l’agriculteur, les portes de l’étable étaient fermées, et la carcasse qui servait de festin aux prédateurs n’était donc pas une de ses bêtes, mais une biche sauvage. Pour Alexis, une telle attaque est néanmoins une surprise. «Il y a quelques années, une de mes vaches avait été tuée sur un alpage en montagne. On m’avait dit qu’en plaine, en revanche, elles ne risquaient rien… En plus, c’est aussi là que jouent mes enfants la journée. Et le village est à 500 mètres d’ici, l’école à 150 mètres.»