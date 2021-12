Valais – Le loup a davantage tué de moutons qu’en 2020

Depuis le 1 er janvier, l es attaques de loups ont causé la mort de 336 animaux de rente en Valais, contre 302 en 2020. Il s’agit à 97% de moutons; 40% ont péri dans la partie francophone du canton. Seuls 79 d’entre eux ont p e rdu la vie e n situation protégée et ont pu être comptabilisés pour une autorisation de tir (64 animaux de rente dans le val d’Hérens et quinze dans la région de Conches). Côté loups, quatre ont p éri , cette année.

Dans les différentes régions du canton, ce sont avant tout des chevreuils et des cerfs ainsi que des chamois et des mouflons (Chablais) qui ont été prédatés par les loups . Le nombre d’animaux sauvages tués (151) n’est pas exhaustif, car une grande partie des proies sauvages reste non découverte (régions inaccessibles en hiver, exploitation des carcasses par d’autres charognards ou des jeunes animaux totalement consommés).