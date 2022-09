Le loup coûte 500’000 francs par an à la Confédération

Le loup coûte cher à la Confédération. Interrogé par le député Martin Candinas (C/GR) à la traditionnelle heure des questions au National lundi, le Conseil fédéral a révélé qu’il consacrait un budget annuel de 1,1 million de francs par an pour le monitoring des grands prédateurs que sont le lynx, le loup, l’ours et le chacal doré. Mais la surveillance du loup coûte à elle seule 500’000 francs.

Par ailleurs, les services de Simonetta Sommaruga ont fait savoir que certains cantons, comme les Grisons et le Valais, notaient le temps supplémentaire qu’ils consacraient à la gestion du loup, que ce soit pour le monitoring, l’évaluation des dégâts ou les tirs. Ces cantons transmettaient ensuite ces informations à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Constat: ils consacrent entre 50’000 et 200’000 francs de plus aux grands prédateurs, selon l’année et le nombre de projets de tirs.