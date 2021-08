Vaud : Le loup force les randonneurs à changer d’itinéraire

Sur les haut du Brassus, il est conseillé d’éviter les troupeaux de bétail, devenus agressifs à cause de la présence du grand carnivore.

Dans le secteur du Pré-au-Veaux, entre Le Brassus et le col du Marchairuz, l’association Vaud Rando a dû revoir sa copie. Un détour, de quelques dizaines de mètres par rapport à l’itinéraire habituel, a été mis en place, explique «24 heures». En cause, l’attitude agressive du loup. La présence d’une meute, établie dans la région, a rendu les troupeaux de vaches également plus agressifs. Dès lors, au lieu de traverser le pâturage, il est désormais recommandé d’emprunter une petite route. À noter toutefois que, d’une manière générale, il est toujours plus prudent de contourner un troupeau de vaches allaitantes, en particulier lorsqu’on se balade avec un chien.