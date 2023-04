Abattu par un chasseur: Le loup grison M237 est «très probablement mort» en Hongrie

La fin d’un long voyage

Le loup M237 est en effet suivi à la trace depuis environ un an, quand l’Office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons l’a équipé d’un collier GPS. M237 a commencé sa migration en juin 2022 et s’est dirigé vers le Tyrol autrichien. Il s’est ensuite rendu dans la région de Vienne, avant de longer le Danube en direction de Budapest. Le lieu où il aurait été abattu se trouve plus au nord. L’abattage illégal d’un loup peut être puni en Hongrie d’une peine de prison.