Canton de Schwytz : Le loup percuté par un train s’était fait tirer dessus

La dépouille de l’animal qui s’était retrouvé sur les rails lors du passage d’un train présentait une blessure par balle plus ancienne.

L’animal avait été détecté pour la première fois dans le canton de Glaris. L’examen effectué au Centre de médecine pour poissons et animaux sauvages (FIWI) a révélé que le loup présentait une blessure par balle plus ancienne à la patte arrière droite, au niveau du bassin. «Sur la base de ce constat, le département Chasse et faune sauvage a déposé une plainte contre inconnu», précise le communiqué. Les administrations de la chasse des cantons voisins et l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) en ont été informés.