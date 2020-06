Disparition de Maddie

Le lourd passé de délinquant sexuel du suspect

L'Allemand soupçonné d'avoir tué la petite Madeleine MacCann a déjà été condamné dans plusieurs affaires de drogue, vol et violences sexuelles.

Le suspect est actuellement incarcéré à Kiel, dans le nord de son pays pour trafic de drogue, une peine dont il a purgé les deux-tiers. Il a aussi été condamné en décembre 2019 à 7 ans de prison par le tribunal de Brunswick, pour le viol brutal et le vol d'une Américaine de 72 ans survenu en 2005 au Portugal.

L'Allemand Christian B., 43 ans, soupçonné d'avoir tué la petite Madeleine MacCann, a déjà été condamné dans plusieurs affaires de drogue, vol et violences sexuelles.

Marquant un nouveau développement dans ce fait divers à rebondissements, la police allemande a annoncé mercredi enquêter sur ce nouveau suspect et lancé un appel à témoins. Il s'agit d'un pédophile multirécidiviste allemand de 43 ans, actuellement incarcéré à Kiel, dans le nord de son pays pour trafic de drogue, une peine dont il a purgé les deux-tiers. Il a aussi été condamné en décembre 2019 à 7 ans de prison par le tribunal de Brunswick, pour le viol brutal et le vol d'une Américaine de 72 ans survenu en 2005 au Portugal.

Les parents de la fillette, Gerry et Kate McCann, «veulent simplement savoir ce qui est arrivé à leur fille, découvrir la vérité et traduire les responsables en justice», a dit leur porte-parole, Clarence Mitchell, sur la BBC. «Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi clair, non de la part d'une police, mais de trois polices».