Football: Le LS arrache son premier succès de la saison à la 93e

Le Lausanne-Sport a arraché dans le temps additionnel sa première victoire de la saison, dimanche à Bâle. A la fois logique et inespéré car longtemps on a cru que le néo promu allait devoir une quatrième fois quitter la pelouse avec plus de frustration que de points. Jusqu’au moment où une accélération d’Aliou Baldé permettait enfin à la meilleure équipe sur le terrain de s’imposer.

Sur la base de trois premières performances collectives convaincantes mais mal récompensées, Ludovic Magnin a fait le choix le plus simple au moment de composer son équipe. Pour pallier le départ d’Archie Brown vendredi, il a choisi de ne rien toucher et de remplacer l’Anglais par Chris Kablan au poste de latéral gauche.

Comme ils l’avaient déjà fait contre YB et Yverdon, les Lausannois ont pris d’entrée à la gorge un FC Bâle en plein doute. Mais cette fois, ils ont su concrétiser très vite leur supériorité évidente. Métamorphosé depuis son retour en Super League, Custodio voyait d’abord sa frappe, qui prenait le chemin des filets bâlois, être détournée par la tête de Djiga (4e). Ce n’était que partie remise puisque deux minutes plus tard, le capitaine vaudois s’enfonçait comme dans du beurre dans la défense adverse avant de transmettre le ballon à Kaly Sène. L’ex-Bâlois n’avait ensuite plus qu’à pousser le ballon au fond du but.