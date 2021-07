Football - Le LS bat son voisin du SLO

Dans ce galop d’essai engagé, disputé dans un huis clos très relatif, l’équipe de la Tuilière a vite pris les devants. Le Londonien Trae Coyle a ouvert le score dès la 11e. Son envoi a été contré par un défenseur adverse et est allé mourir dans la lucarne de Justin Hammel. Trois minutes plus tard, Zeki Amdouni a alourdi l’addition en vrai renard des surfaces. Il a inscrit là son 5e but de la préparation.