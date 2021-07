Football - Le LS dominé par meilleur que lui

Pour sa deuxième saison en Super League, le Lausanne-Sport a, cette fois, raté son entrée en matière. Une défaite logique concédée face un séduisant FC Saint-Gall qui aurait même dû s’imposer plus nettement au vu de sa domination et du nombre élevé d'occasions qu’il s’est ménagé face à des Vaudois décevants.

Une alerte qui n’échaudait en rien la volonté des Saint-Gallois de prendre l’initiative. Et si Youan devait attendre les arrêts de jeu d’une première période largement dominée pour offrir l’avantage à son équipe, ce n’était que justice. Avec un peu plus de réussite, Görtler (9e), Besio (22e) ou Görtler encore (34e) auraient pu concrétiser bien avant la nette supériorité des visiteurs.

Aucune réaction après la pause

Malheureusement pour un public lausannois pourtant bien disposé et prêt à s’enflammer, la réaction espérée après la pause n’est pas arrivée. Bien au contraire. En sept petites minutes seulement, Duah et Schubert, qui venaient d’entrer en jeu pour les discrets Besio et Babic,, ont eu entre leurs pieds trois occasions nettes de doubler l’avantage saint-gallois. Puis, après qu’Amdouni eut raté sa déviation de la tête sur un bon centre de Mahou, le même Schubert a vu sa frappe déviée qui prenait la direction des buts de Diaw être contrée in extremis par un Lausannois (57e).