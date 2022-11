Football: Le LS égare encore des points précieux

Alvyn Sanches et le Lausanne-Sport ont réalisé une nouvelle contre-performance. Pascal Muller/freshfocus

Le Lausanne-Sport a quelque peu perdu le contact avec le trio de tête. Tenus en échec par Bellinzone, les Vaudois comptent désormais cinq longueurs de retard sur le leader, Wil, et respectivement trois et deux sur SLO et Yverdon.

Alors que Ludovic Magnin annonçait, peu avant le coup d’envoi, vouloir voir un LS conquérant et agressif, c’est tout le contraire auquel les spectateurs de la Tuilière ont eu droit en première mi-temps. Face à un adversaire qui ne renonçait pas à jouer, les Vaudois se montraient incapables d’inquiéter Kiassumbua tout au long d’une première demi-heure d’une pauvreté affligeante où l’arbitre, M. von Mandach, passait le plus clair de son temps à siffler des fautes et à sortir son carton jaune.

Pour enfin vibrer un peu, il aura fallu patienter jusqu’à la 35e minute et une frappe enroulée de Labeau déviée juste ce qu’il fallait pour que le ballon termine sa course à quelques centimètres du poteau droit des buts tessinois. Une première occasion qui libérait… Bellinzone. Trois minutes plus tard, un débordement puis un centre de Chacon finissaient dans les pieds de Cortelezzi. La reprise de l’Italien manquait de peu le cadre. Un avertissement dont les Vaudois ne tenaient pas compte puisque trois minutes plus tard, une action similaire sur le côté gauche de la défense lausannoise voyait Pollero servir le même Cortelezzi. Seul face à Spiegel, l’attaquant offrait à l’ACB un avantage mérité.

Mené pour la première fois de la saison à la Tuilière en championnat, le LS montrait d’emblée après la pause un autre visage, plus en rapport avec ses ambitions. Un changement d’attitude qui était vite récompensé. Sur un corner de Custodio, Labeau s’élevait plus haut que la défense tessinoise pour égaliser (55e). Remis en confiance, les Lausannois manquaient ensuite plusieurs opportunités de prendre l’avantage mais les tentatives de Labeau (59e), Custodio (62e et 63e) et surtout Sanches (70e) manquaient de précision.

Alors qu’ils poussaient pour tenter d’arracher la victoire - il est vrai de façon très désordonnée et sans gros danger pour Bellinzone - les Vaudois voyaient une partie de leurs espoirs anéantis par l’expulsion de Dabanli. À dix, ils auraient même pu perdre la totalité de l’enjeu sans un sauvetage décisif de Custodio sur Chacon, seul face à Spiegel (7e).