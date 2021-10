Football – Le LS en quarts de finale de la Coupe

Mais l’inverse était vrai aussi. Sans être inférieur aux pensionnaires de Super League, Aarau n’avait rien de transcendant. Au sein d’un collectif très appliqué, très scolaire, rares étaient les joueurs à tenter des choses novatrices une fois le ballon dans les pieds. Quelques dribbles du prometteur Spadanuda, quelques projections de Njie et c’était tout. À quelques approximations et tirs largement au-dessus, les deux équipes créaient peu de danger. En ce sens, le match nul et vierge à la mi-temps était on ne peut plus logique.