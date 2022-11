Football: Le LS encore battu loin de la Tuilière

Le Lausanne-Sport a concédé sa sixième défaite en neuf déplacements, ce dimanche à Vaduz. Sur le plus petit des scores et après avoir, probablement, livré sa meilleure prestation collective loin de la Tuilière.

Un petit changement tactique qui a eu l’effet positif escompté. Plus entreprenant et conquérant, le LS a enfin joué, loin de ses bases, comme un vrai prétendant à la promotion. Une attitude louable qui n’a toutefois pas trouvé sa juste récompense au cours d’une première mi-temps pourtant maîtrisée face à un FC Vaduz totalement inoffensif.

Au retour du vestiaire

Bien servi par Giger (21e), Labeau a en effet raté l’occasion la plus nette des 45 premières minutes. Un peu par manque de lucidité et beaucoup à cause de la courageuse sortie de Büchel. Sinon, les Vaudois ont (un peu) inquiété le gardien liechtensteinois sur deux frappes de Coyle (32e) et de Giger (35e). Mais si l’angle était fermé pour l’Anglais, le tir du transfuge d’Aarau manquait singulièrement de puissance et de précision pour espérer briser la parité.