Football: Le LS entretient un petit suspense

Faciles vainqueurs de Lugano (4-1), les Vaudois restent toutefois à sept points du FC Lucerne et de la place de barragiste.

La joie des Vaudois après le 2-0. Pascal Muller/freshfocus

Le Lausanne-Sport poursuit sa série positive. Après une victoire contre Servette (4-1) et un nul (2-2) face aux Young Boys, les Vaudois ont pris le meilleur sur le FC Lugano, dimanche. Trois nouveaux points qui lui permettent de rester à sept longueurs de cette neuvième place synonyme de barrage puisque, deux heures plus tôt, Lucerne était parvenu in extremis à arracher la victoire contre Saint-Gall.

Le LS aura, lui, beaucoup moins sué et tremblé pour venir à bout d’une équipe tessinoise privée de quatre piliers (Lovric, Maric, Ziegler et Bottani) et qui avait probablement déjà un peu la tête à sa demi-finale de Coupe de Suisse contre Lucerne, jeudi au Cornaredo.

Après un quart d’heure d’observation, les Lausannois se procuraient une première occasion de prendre l’avantage. Sur une action initiée par Coyle, Amdouni prenait le meilleur sur Lavanchy, côté gauche, avant de servir Ouattara dans l’axe. Bien placé, l’Ivoirien ratait d’abord sa reprise mais pouvait aussitôt récupérer le ballon. Sa frappe était toutefois détournée de justesse par Saipi (16e).

Ce n’était que partie remise. Sept petites minutes plus tard, le corner ras de terre de Kukuruzovic était, cette fois, parfaitement repris par Trébel qui trompait le gardien luganais au premier poteau. Face à un adversaire incapable de la moindre réaction, les Vaudois se contentaient ensuite de contrôler la partie. Jusqu’au moment où le formidable Zeki Amdouni y allait de son coup de génie. À l’orée de la surface tessinoise, légèrement excentré à gauche, l’international suisse M21 enroulait une magistrale frappe du pied gauche qui s’en allait mourir dans la lucarne opposée (45e).

Ceux qui s’attendaient à un sursaut d’orgueil tessinois après la pause ont vite été déçus, ou rassurés. Hormis un tir de Custodio qui passait à quelques centimètres du poteau droit de Castella (57e), Lugano continuait de faire de la figuration. Un laxisme dont profitait Ouattara, plus prompt que les défenseurs adverses à s’emparer du ballon après une frappe contrée de Coyle (60e), pour donner au score des allures de correction. Que seule une déviation malencontreuse de Poundjé dans son propre but sur un centre direct de Lavanchy parvenait à adoucir quelque peu (73e). Avant que Zeki Amdouni n’inscrive, sur penalty, son 12e but de la saison (90e).