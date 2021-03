Super League: Lausanne mène face à St-Gall à la pause

C'est l'heure du thé! Lausanne a bien débuté la partie et Da Cunha et Cie ont en profité pour mener 2-0. St-Gall s'est ensuite réveillé et a réduit l'écart en prenant les devants dans le jeu. Le troisième but du LS contre le cours du jeu sur un coup franc discutable a cependant calmé les visiteurs qui devront sortir le grand jeu pour renverser la vapeur face à un LS extrêmement efficace (5 tirs cadrés et 3 buts).