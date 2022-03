Football : Le LS ferme sa billetterie pour la réception de Zurich

Le Lausanne-Sport s’est positionné suite aux incidents survenus en tribune contre Lucerne, dimanche. Pour la réception du FC Zurich, ce samedi, aucun billet ne sera vendu et la tribune D restera fermée.

«Dimanche déjà, le LS a suspendu la billetterie pour les prochains matches afin d’évaluer au mieux la situation et d’éviter tout nouveau débordement. La billetterie pour le match de Zurich restera fermée, aucun billet ne sera vendu le jour du match également, indique le LS dans un communiqué. En complément, nous annonçons aujourd’hui (ndlr: jeudi) la fermeture de la tribune D pour le match opposant le LS au FC Zurich qui aura lieu samedi.»

Par ailleurs, le LS a fermement condamné les faits de ce week-end: «Ces incidents sont d’une extrême gravité. Ils ont mis en danger l’intégrité des joueurs, des arbitres, mais également du public, des bénévoles et autres professionnels qui se trouvent autour du terrain lors d’un match. Le club a reçu de nombreux témoignages d’inquiétude quant à ces incidents et aux répercussions dramatiques qu’ils auraient pu avoir. Le FC Lausanne-Sport tient ici à s’excuser également auprès de l’ensemble du public et des personnes affectées par ces incidents.»