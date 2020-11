Des limites flagrantes que la seule bonne volonté de Duah et Cie ne réussissait pas à combler. Surtout face à une défense lausannoise très solide et bien articulée autour de Monteiro. Vu la modestie de l’opposition, les Vaudois prenaient peu à peu confiance et commençaient à montrer un peu plus d’allant offensif. Sans résultat lorsque Turkes puis Jenz voyaient leurs frappes repoussées par Zigi puis Rüfli sur sa ligne (27e).

Ce n’était que partie remise puisque cinq minutes plus tard, Flo transformait une jolie action collective initiée par Puertas et conclue par le Norvégien, parfaitement servi par Turkes. Un avantage que Zekhnini aurait déjà pu doubler peu après. Mais le Norv é gien aux origines marocaines, admirablement lancé par Kukuruzovic, manquait le cadre. Une répétition générale qui allait servir au jeune attaquant qui ne ratait pas une deuxième opportunité d’ouvrir son compteur personnel juste avant la pause.

Comme on pouvait s’y attendre, St-Gall abordait la 2e mi-temps avec plus de détermination encore. Grâce en partie aux entrées en jeu de Babic et Staubli qui amenaient davantage de dynamisme et de tranchant devant. C’est d’ailleurs le premier nommé qui allait redonner espoir à ses couleurs sur une superbe volée. Acculé, le LS pliait mais ne rompait pas. Grâce à Diaw qui repoussait trois bonnes tentatives signées Staubli (75e), Youan (76e) et Fazliji (83e). Mais le gardien lausannois ne pouvait éviter l’égalisation à deux minutes du terme. Sur un centre parfait de Staubli, Duah anticipait Jenz pour rétablir une parité logique.