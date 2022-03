Football – Le LS mal payé face au futur champion

Le LS d’Adrien Trebel a été battu par plus efficace que lui.

Face à ce FC Zurich en pleine confiance et très à l’aise en contre, le pire des scénarios est de se retrouver mené au score. Et c’est justement cette situation complexe qu’a très vite connue le Lausanne-Sport, samedi soir. L’horloge n’avait pas encore terminé sa troisième rotation que Krasniqi héritait du ballon dans la surface lausannoise, près de la ligne de but. Le milieu zurichois glissait tranquillement le ballon en retrait à Marchesano qui ajustait un bon centre dans l’axe. Vainqueur de son duel avec Alakouch, Gnonto pouvait déjà placer son équipe sur orbite.