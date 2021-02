Jordan Siebatcheu a marqué le seul but de la rencontre.

C ’ est un Lausanne-Sport quelque peu remanié qui s ’ est présenté sur la pelouse de Young Boys, mercredi soir. Giorgio Contini avait laissé sur le banc des hommes comme Boranijasevic ou Diaw, en prévision de la rencontre capitale qui attend les Vaudois, samedi, contre Servette.

Face à des Bernois qui les avaient battus 4-2 dimanche dernier, les Lausannois ont d ’ emblée subi le jeu. Cette domination des joueurs de Gerardo Seoane s ’ est d ’ ailleurs rapidement concrétisée par un but. Sur un mouvement parti de la droite, Siebatcheu, seul au x six mètres, a récupéré un centre de Sulejmani et ouvert la marque à la 16e minute.