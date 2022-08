Football: Le LS n’a pas donné à Gland le temps d’y croire

En temps normal, Lausanne-Sport et le FC Gland n’ont rien à partager en commun, hormis l’admiration du second pour le club phare du canton, parfois au-delà. Ils se sont pourtant retrouvés ce dimanche après-midi grâce au charme de la Coupe, dont le principe le plus plaisant consiste justement à réunir des footballeurs n’appartenant pas au même monde.