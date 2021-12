Football – Le LS n’ouvre son stade qu’aux vaccinés et aux guéris

Une situation à réévaluer après Noël

Un choix que le vice-président assume pleinement tout en s’étonnant que d’autres clubs n’aient pas déjà pris la même mesure. « En ce qui nous concerne, nous nous sommes simplement posé la question suivante: peut-on être certain que tout le monde restera assis à sa place et conservera bien son masque sur le visage durant toute la rencontre? Et notre réponse a naturellement été négative car personne chez nous n’a envie de faire la police auprès de ses supporters lors de leur présence à la Tuilière. Or a ujourd’hui, avec la situation sanitaire qui est la nôtre, nous nous devons de garantir la totale sécurité de tou s nos spectateurs . En plus, cette mesure permettra à chacun d'assister au match sans masque, c’est-à-dire plus confortablement. »