Football - Le LS perd un match pour beurre

Sandro Lauper (à gauche) au duel avec le Lausannois Evann Guessand. freshfocus

À part les cent spectateurs qui ont enfin eu droit à leur tour dans ce stade qui n’a finalement jamais accueilli plus de monde, et quelques journalistes bien obligés d’être là, tous les yeux du football suisse étaient rivés sur Tourbillon. Même sur les Hauts de Lausanne, les smartphones étaient de sortie et le regard passait du pré synthétique aux pixels, au gré des occasions de buts. Et il y a eu de quoi avoir le tourni s .

Il faut croire que Gerardo Seoane avait lui aussi un peu l’esprit ailleurs (à Leverkusen), lui qui a aligné une équipe bis. Mais ça n’a pas empêché de voir un match plaisant, hormis pour les gardiens de buts, qui ont eu du travail plein les bras. À ce petit jeu, les habituels remplaçants bernois avaient plus d’arguments que l es Vaudois, dont le coach et une ribambelle de joueurs s’en iront voir ailleurs dès samedi.

Lausanne égalise, puis...

À la Tuilière, il ne fallait pas avoir gardé les yeux sur son téléphone à la 6e. Car dans cette même minute, Guessand, puis Spielmann, ont eu les premières occasions de la partie. Mais là où le Vaudois a buté sur Faivre, le Bernois, lui, a réussi à tromper Castella. L’ancien gardien de Xamax n’avait pas la tête ailleurs et s’est démultiplié devant sa cage, réussissant trois autres arrêts de belle facture avant même le quart d’heure de jeu.

Les remplaçants des Young Boys ont montré qu’ils ne sont pas champions eux aussi pour rien et Fassnacht, qui est de la pré-liste des 29 convoqués en équipe de Suisse pour l’Euro, a raté une montagne à la 19e. Sept minutes plus tard, Castella a bien cru sauver un penalty de Sierro (pour une légère faute de main de Bares), mais le Valaisan a pris son propre rebond et donné deux longueurs d’avance aux siens.

Défaite pluvieuse, défaite heureuse

Les choses se sont encore emballées dans la foulée. Da Cunha a loupé seul à 3 mètres du but bernois (28e), ce que Loosli a évité de faire à… un mètre de la ligne (29e 1-2), sur un caviar de Bolingi. YB a ensuite manqué le coche par Mambimbi (41e), car Bolingi, encore lui, a profité d’un service quatre étoiles de Da Cunha pour remettre sa formation à hauteur du large dominateur de la saison. Le chant du cygne du LS.

On ne va pas se mentir, seuls les futurs mariés, qui se sont fiancés à la mi-temps sur la pelouse, vont garder un souvenir mémorable de cette soirée pluvieuse et comme d’habitude très froide. En deuxième période, Tsoungui a dévissé à la 55e, Loosli a testé Faivre en force à la 62e, mais c’est encore YB qui a marqué, par Fassnacht (71e), en embuscade au deuxième poteau, et Aebischer, d’une frappe sourde (84e). Mais là aussi, tout le monde ne parlait plus que de Sion.