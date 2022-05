Football: Le LS quitte la Super League sur une bonne gifle

Pour son ultime rencontre au sein de l’élite avant au moins un an, le LS ne méritait pas la sévère correction qu’il a subie au Kybunpark. Si la victoire saint-galloise ne souffre aucune discussion, les Vaudois ont longtemps fait jeu égal avec leurs adversaires. Après avoir concédé l’ouverture du score de Duah, très bien servi en profondeur par von Moos (23e), ils ont eu le mérite d’essayer de recoller.

Dans la foulée, Saint-Gall et son duo von Moos-Duah profitaient des habituelles errances défensives lausannoises pour prendre le large et infliger au relégué l’une de ses plus lourdes défaites de la saison.