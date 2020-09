Il ne fallait pas arriver en retard dimanche après-midi à la swissporarena. Il a, en effet, fallu moins d’une minute seulement au FC Lucerne pour trouver l’ouverture. Sur une longue balle de Lucas, Schaub transmettait habilement, et dans son dos, le ballon en profondeur à Schürpf qui éliminait d’un crochet intérieur Loosli avant de décocher de cinq mètres une frappe que Boranijasevic déviait légèrement hors de portée de Diaw.

Loin de se décourager, le LS reprenait vite ses esprits et cinq petites minutes plus tard, il parvenait à égaliser sur sa première véritable occasion lorsque Schneuwly transmettait dans l’axe le ballon à Joël Monteiro. Pour sa première titularisation, le frère d’Elton ne manquait pas de sang froid pour tromper Müller d’un plat du pied précis.

Nanizayamo voit rouge

On se disait alors que ce duel entre deux équipes joueuses allait être à la fois spectaculaire et riche en buts. Il n’en a rien été. Principalement à cause d’un regrettable fait de jeu. Sur une action anodine dans la moitié de terrain lucernoise, Nanizayamo intervenait de façon très musclée sur Ndiaye. Si dans un premier temps l’arbitre laissait le jeu se poursuivre, il expulsait ensuite le défenseur lausannois après avoir consulté la VAR.Une décision a priori logique qui incitait Giorgio Contini à sortir son buteur pour ajouter Jenz, un défenseur supplémentaire. Avec l’objectif déclaré de défendre ce score de parité.