Football: Le LS remporte un superbe derby vaudois

Kevin Martin décisif

Mais ce n’était que partie remise puisque l’insaisissable Labeau réussissait le break une quinzaine de secondes seulement après la pause. Un double avantage qu’un LS intenable aurait pu tripler à plusieurs reprises avec un peu plus de lucidité et, surtout, sans le brio de Kevin Martin dans la cage yverdonnoise. Décisif à trois reprises au moins, le gardien nord-vaudois maintenait son équipe dans le match. Et comme il arrive souvent, Beyer profitait d’un moment d’égarement de la défense lausannoise pour redonner du suspense à ce superbe derby (61e). Un espoir qui restera vain malgré deux bonnes opportunités pour Koné (78e) et Thioune (91e).