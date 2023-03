Football: Le LS renoue avec la victoire et rejoint Wil en tête

Ce qui n’a toutefois pas empêché le LS de se montrer dangereux à trois reprises par Labeau (5e), Grippo (7e) puis, surtout, sur une reprise ratée, à cinq mètres du but adverse, de Suzuki sur un bon centre de Giger (38e). Tout cela avant que, juste avant la mi-temps, le cinquième corner vaudois, frappé par Custodio, ne soit dévié par la tête de Labeau. Une reprise que Ruberto ne parvenait pas à maîtriser pour le plus grand bonheur de Brown qui inscrivait là son deuxième de la saison et libérait un Ludovic Magnin un brin nerveux sur son banc. Un avantage tardif mais logique puisque, si l’on excepte une tentative mal cadrée de Bobadilla (30e), Schaffhouse n’avait rien tenté jusque-là.

Encore un obstacle

Mais s’il entend profiter le cœur léger et l’esprit tranquille de la toute prochaine pause internationale, le LS a encore un obstacle à franchir. Et pas n’importe lequel. Dans huit jours, il devra en découdre avec le FC Thoune à la Tuilière. Soit l’une des équipes les plus en forme du moment qui jouera probablement gros ce jour-là, elle qui ne cache plus son ambition de retrouver au plus vite la Super League. Si les Oberlandais - qui accueilleront entretemps le FC Wil ce dimanche - réussissent à ajouter, face au leader saint-gallois, une cinquième victoire lors de leurs six derniers matches, ils pourront se déplacer à Lausanne en pleine confiance et avec la ferme conviction d’être en mesure d’encore conclure positivement leur spectaculaire remontada. Un duel qui s’annonce d’ores et déjà très prometteur entre les deux équipes objectivement les mieux armées, à tous les niveaux, pour briguer l’ascension en Super League, en mai prochain.