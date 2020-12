Pour le deuxième de ses quatre matches encore au programme du LS avant la pause hivernale, Giorgio Contini avait annoncé qu’il procéderait à quelques changements. Si la présence de Guessand, en lieu et place de Zekhnini, suspendu, sur le flanc gauche de l’attaque lausannoise, était attendue, la défense aux trois-quarts renouvelée surprenait davantage.

D’autant plus que ce secteur de jeu avait été le plus convaincant, dimanche face à Saint-Gall. Une petite révolution qui n’a toutefois pas altéré la bonne tenue défensive des Vaudois. Mis d’entrée sous pression par un FC Vaduz beaucoup plus agressif qu’il y a quinze jours à la Tuilière, le quatuor défensif choisi par Contini n’a connu qu’une sueur froide avant la pause. Mais la frappe à bout portant d’Obexer était brillamment détournée par Mory Diaw (34e). Le genre d’arrêts qui peut peser lourd dans la balance. Après avoir passé une bonne vingtaine de minutes à défendre face aux assauts généreux mais désordonnés adverses, le LS commençait enfin à pointer le bout de son nez devant Büchel.