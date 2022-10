Football: Le LS se fait quelques frayeurs inutiles

Encore une victoire à la Tuilière pour Oliver Custodio et Lausanne.

Le Lausanne-Sport poursuit son parcours presque sans tache dans son jardin de la Tuilière. Une sixième victoire en sept sorties à domicile qui lui permet de reprendre en solitaire la tête du classement de Challenge League et de mettre un peu de pression sur des poursuivants qui ont peut-être vu, une fois n’est pas coutume, le grand favori à la promotion justifier cet encombrant statut, vendredi soir.

Tout du moins 75 minutes durant. Soit jusqu’à ce qu’une amnésie défensive lausannoise offre le but de l’espoir à un FC Thoune qui aurait dû être mené de deux ou trois longueurs à cet instant du match. Une inutile frayeur finale qui s’est heureusement avérée sans conséquence malgré un valeureux, mais tardif, sursaut d’orgueil de Bernois qui sont passés par quatre fois tout près d’une égalisation qu’ils n’auraient guère méritée sur l’ensemble de la partie.

Après cette nouvelle très bonne victoire à la Tuilière, les supporters vaudois s’interrogent justement sur les points communs qu’il y a entre l’équipe qui s’incline sans gloire à Wil le mardi avant de damer le pion au FC Thoune, longtemps de fort belle manière, trois jours plus tard devant son public? La réponse est rien, ou pas grand-chose. Et ce n’est pas le retour de suspension de Dabanli et le remplacement de Zoukit par un très intéressant Okuka qui peut expliquer cette différence de rendement appréciée durant les trois quarts du match.