L'attaquant lausannois Aldin Turkes (à dr.) a inscrit le 1 à 1 à la 74e minute. Ce but a semblé libérer ses coéquipiers. KEYSTONE

Il ne fallait pas les énerver. Alors que le Lausanne-Sport ne parvenait toujours pas à concrétiser sa supériorité, Loïc Ombala réussissait à chiper le ballon dans les pieds de Flo pour s’en aller ouvrir la marque sur la première véritable occasion nyonnaise de la partie. Il ne restait alors qu’un gros quart d’heure à jouer et le Stade Nyonnais commençait à rêver d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe.

Un espoir qui a toutefois été de très courte durée. Soixante secondes après avoir offert un but à sona adversaire direct, Per-Egil Flo se rachetait partiellement en adressant une superbe ouverture à Turkes dans le dos de la défense nyonnaise (74e). Le meilleur buteur de Challenge League remportait sans problème son duel avec Lecureux.

Les Nyonnais avaient ensuite à peine le temps de reprendre leurs esprits qu’une superbe triangulation Puertas-Turkes-Zeqiri était transformée de magnifique façon par l’international M21.Un double coup d'assommoir dont le club de Promotion League ne se remettait pas. Pour le plus grand soulagement d’un LS qui peut ainsi préparer sereinement son retour au sein de l’élite, dans une semaine contre Servette.

Un nouveau statut à justifier

Pour cette première sortie officielle dans la peau d’une équipe de Super League, le LS a d’emblée cherché à justifier son nouveau statut. Face à des Nyonnais très compacts et bien organisés autour de l’axe central Kadima-Marque, à la fois fort physiquement et expérimenté, les Lausannois ont peiné à multiplier les occasions.

A force d’essayer, ils s’en sont quand même offerts trois bonnes avant la pause. Mais la reprise de la tête de Nanizayamo sur un bon centre de Schneuwly ne trouvait pas le cadre (15e). Pas plus que la frappe de Puertas peu après la demi-heure. La possibilité la plus nette d’ouvrir la marque avait toutefois été galvaudée quelques minutes plus tôt par Rochat. Remarquablement servi par Turkes, le jeune milieu de terrain avait vu sa reprise à trois mètres du but nyonnais être détournée in extremis par un défenseur adverse.

L’entrée de Zeqiri

S’il se défendait avec l’acharnement attendu, Stade Nyonnais peinait énormément en phase offensive. Il est vrai que le duo Monteiro-Nanizayamo ne laissait pas le moindre espace à Nsiala et Cie, et jamais le pensionnaire de Promotion League ne parvenait à s’approcher d’un Mory Diaw au chômage technique.Pour donner un peu de poids supplémentaire à sa ligne d’attaque, Giorgio Contini faisait entrer à la pause Andi Zeqiri et l’un des trois nouveaux, le très jeune Marc Fred Tschoungi (18 ans).

Deux changements qui apportaient plus de mordant et qui ont fini par s’avérer payants. Malgré de légères sueurs froides que le LS aurait pu et dû s’épargner avec un peu plus de lucidité dans les trente derniers mètres.

Stade Nyonnais - LS 1-3 (0-0)

Colovray. 500 spectateurs.

Arbitre: M. Cibelli.

Buts: 73e Ombala 1-0, 74e Turkes 1-1, 75e Zeqiri 1-2, 91e Barès 1-3.

Stade Nyonnais: Lecureux; Gazzetta (78e Pos), Kadima, Marque, Baron; Bega, Guyon; Ombala, Escorza (46e Labidi puis 60e Caslei), Maroufi (69e Kilesi); Nsiala (69e Da Silva).

Lausanne-Sport: Diaw; Boranijasevic (78e Gétaz), E. Monteiro, Nanizayamo, Flo; Kukuruzovic, Puertas; Rochat (46e Zeqiri), Schneuwly (90e Barès), Lukembila (46e Tschoungi); Turkes (91e J. Monteiro).

Avertissements: 10e Maroufi, 21e Lukembila, 44e Puertas, 53e Schneuwly, 61e Boranijasevic, 63e Marque.

Expulsion: 84e Guyon.