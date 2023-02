Football: Le LS s’impose sur la pelouse du leader

Le Lausanne-Sport a peut-être remporté plus qu’une simple victoire, vendredi à Wil. D’abord parce qu’il est la toute première équipe à avoir quitté, cette saison, la Lidl Arena avec trois points à son actif. Ensuite, parce que ce succès lui permet de recoller aux deux premières places du classement puisqu’il ne compte désormais plus que trois unités de retard sur le leader saint-gallois et une seule sur Yverdon Sport. Enfin et surtout, en raison de la qualité de la performance collective offerte par un favori à la promotion qui justifie pleinement son rang depuis la reprise, fin janvier.