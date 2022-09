Football: Le LS sombre sans combattre

Quand, lors d’une défaite, le gardien est de loin le meilleur joueur d’une équipe, même le plus obtus des supporters ne peut contester le verdict final. Vendredi, à Thoune, sans l’excellente performance individuelle de Thomas Castella, le Lausanne-Sport aurait certainement concédé un revers plus net encore que le 0-2 qui a sanctionné sa piètre prestation. Au cours d’une première mi-temps à sens unique, le portier lausannois a eu des interventions salvatrices devant Castroman, Sutter et Kyeremateng avant de concéder une ouverture du score des plus logiques sur une reprise de Ndongo, seul face à lui et peut-être en position illicite.