Football: Le LS toujours stérile à l’extérieur, Yverdon enfin battu

L’impuissance à l’extérieur qui continue, une difficulté problématique à exister offensivement et un défenseur central expulsé. Le Lausanne-Sport n’a pas connu le même naufrage qu’à Yverdon une semaine plus tôt (4-0), mais son déplacement de vendredi à Schaffhouse lui a ressemblé par trop d’aspects dérangeants.

Sans jamais vraiment avoir été dérangés, Olivier Custodio et ses partenaires ont passé deux mi-temps à visiter des formules offensives qui paraissent encore lacunaires. Toichi Suzuki a fait naître quelques inspirations intéressantes depuis son couloir. À l’inverse, Brighton Labeau a peiné à exister en pointe. Archie Brown, lui, a dû quitter ses coéquipiers à la 74e pour un deuxième avertissement. Pas de quoi bouleverser un match nul qui ne pouvait échapper à son triste sort de 0-0.

Yverdon est passé à côté de quelque chose

Mais quelle herbe a-t-il été planté dans le coin situé à la gauche des bancs du Brügglifeld? En apparence, la même que sur le reste du terrain du FC Aarau, pas plus verte, pas moins humide. Dans les faits, il s’est passé d’étonnants événements sur cette étroite portion de pelouse entre les Argoviens et Yverdon Sport. C’est d’ici que le pourtant très sûr Anthony Sauthier a mis en difficulté les Nord-Vaudois. Ceux qui gagnaient tout depuis quatre matches. Le latéral droit a eu le dribble un peu facile, a vu le ballon lui filer des pieds et s’en est voulu en voyant qu’Olivier Jäckle avait su en profiter pour ouvrir le score (22e).