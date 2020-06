Football

Le LS va commencer à trembler

Le Lausanne-Sport n’a plus que 8 points d’avance sur GC! La faute à un nouveau match sans saveur contre le Stade Lausanne-Ouchy (0-0).

Il y a encore 11 jours, le club de la Pontaise avait 15 longueurs de bonus sur les Grasshopper, il licenciait son directeur sportif Pablo Iglesias et son responsable du scouting Léonard Thurre. Les têtes pensantes d’Ineos pensaient alors, sûrement, préparer ainsi à l’avance leur future saison dans l’élite. Sauf que le football est taquin.

Mardi, le LS s’est mis lui-même sous pression, en concédant un nouveau triste nul, face à son voisin du Stade Lausanne-Ouchy qui n’a pourtant plus rien à gagner cette saison cette fois. Avec le succès combiné de Grasshopper contre Wil (4-1), la troupe de Giorgio Contini commence à franchement sentir le vent du boulet. Le club zurichois a comblé presque la moitié de son retard, alors qu’il reste 9 parties à jouer et 27 points à distribuer.

Turkes blessé

Inoffensif pendant le premier quart de la partie, le LS a en plus eu le malheur de perdre sur blessure à ce moment-là son avant-centre Aldin Turkes - avec la suspension d’Andi Zeqiri, ce sont ainsi 30 buts inscrits par Lausanne cette saison qui n’étaient plus «disponibles» sur le pré. Avant cela, ce sont même les Stadistes qui avaient été les plus dangereux, sur deux coups de pied arrêtés qui avaient frôlé les montants.