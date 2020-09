«J’en assez de cette salle et de mes deux médailles d’argent». Adrien Prével fulminait à l’issue de la Supercoupe perdue par « son » LUC. «Je suis profondément déçu et énervé. C’est la moindre des choses, a ajouté le capitaine. Il va falloir que chacun d’entre nous se remette en question et regarde l’autre les yeux dans les yeux. Moi-même, j’ai attendu trop longtemps avant de faire le fou-fou. On s’est trompés du début à la fin. On a manqué d’agressivité, aussi bien en réception qu’en attaque. Bravo à Lucerne. Notre adversaire a fait ce qu’il fallait tout au long de la rencontre.»