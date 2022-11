Volleyball: Coupes d’Europe: Le LUC éliminé, Chênois passe

Tout avait pourtant très bien débuté, voire trop bien pour les protégés d’Arnaud Josserand. Implacables au bloc et en attaque, ils ont enflammé (un temps) un public qui ne demandait que cela. Deux sets plus loin, la déception n’en a été que plus forte.

Malheureusement, ou heureusement pour les Bulgares, un homme a sonné la révolte au sein de l’équipe visiteuse au milieu du deuxième acte. Stefan Chavdarov, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a pris les choses en main au service (5 pts à lui tout seul) et fait passer le score de 7-9 à 15-9 en faveur de ses couleurs en un rien de temps. Les Lausannois ne se sont jamais remis de cet épisode. Pire, ils ont traversé le troisième set, décisif, comme des fantômes. Mathias Montavon ne pouvait qu’accepter la défaite. «Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme Stefan Chavdarov qui arrivent à mettre un ace le long de la ligne à gauche et un autre à l’opposé à droite, a commenté l’ailier du LUC. On a fini par douter en réception et commettre plein de petites fautes inutiles.»