Le LUC ne jouera pas l’Europe cette saison. Appelés à affronter Saaremaa VK lors de la Volleyball Challenge Cup le 4 novembre prochain, les pensionnaires de Dorigny ont dû se retirer à cause «des restrictions de voyage trop strictes dues au Covid-19 en Estonie, et des risques importants de confinement local», avance le club dans un communiqué diffusé lundi.

«C’est une décision très difficile, mais nécessaire afin d’éviter de prendre des risques pouvant se répercuter sur la santé des joueurs, ainsi que sur le championnat et la Coupe de Suisse, a dit Yves Pitton, président du LUC. Le Lausanne Universités Club mettra tout en œuvre pour pouvoir participer à la CEV Volleyball Challenge Cup 2022 avec une équipe plus déterminée que jamais à aller le plus loin possible en Coupe d’Europe.»