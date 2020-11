Selon la responsable de la communication du LUC, cette décision est préventive. En effet, le médecin cantonal vaudois, débordé, n’a pas encore pu se prononcer sur le sort de l’équipe lausannoise. Pour éviter un cluster, le choix d’arrêter les entraînements collectifs et de protéger les joueurs et leur entourage a donc été privilégié. L’information est tombée samedi matin, bien après la communication de Näfels. L’idée était d’avoir une vue d’ensemble de la situation et d’entrer en contact avec le médecin cantonal, sans succès selon Aline Chacon.

Dans l’état actuel, difficile de dire si le LUC pourra jouer le week-end prochain contre Bâle Traktor: «Nous ne savons pas exactement comment va se passer notre quarantaine, et donc impossible de savoir quand elle sera terminée». Isolé depuis mardi, testé jeudi et positif vendredi, Adrien Prével explique que sa situation n’est pas identique avec celles de ses coéquipiers, dont les quarantaines n’ont pas débuté en même temps.

Selon lui, la volonté de l’entraîneur, comme de la ligue, est que le plus de matches possibles se jouent dans les temps. Mais l’un des mécanismes mis en place par la fédération est déjà contrecarré par les mesures sanitaires concernant le sport amateur. «Leur volonté est que l’on avance le plus normalement possible, parfois même en récupérant des joueurs de la deuxième équipe. Mais c’est impossible maintenant, car les équipes B ne peuvent plus s’entraîner».